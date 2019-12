Esercizi pubblici al setaccio, carenze igieniche e surgelati sequestrati

CREMONA (7 dicembre 2019) - Nella serata di ieri, su disposizione del Questore di Cremona, è stata effettuata attività di controllo amministrativo degli esercizi pubblici di Cremona a fine di verificare il rispetto della normativa che regola il settore.

In particolare il personale della Divisione Polizia Amministrativa e dell’U.P.G.S.P. della Questura - unitamente a militari della Guardia di Finanza, personale dell’Ispettorato del lavoro di Cremona, dell’ATS Valpadana e della Polizia Locale - ha ispezionato tre esercizi pubblici riscontrando in un pub sito violazioni in materia di igiene dei locali e di tracciabilità degli alimenti. In particolare, nel corso del controllo il personale dell’ATS Valpadana ha proceduto al sequestro di numerose confezioni di surgelati, verosimilmente di pesce, non identificate e non tracciate, contestando nella circostanza violazioni amministrative per carenza igieniche dei locali, le cui sanzioni pecuniarie sono in corso di quantificazione. Nel corso dell’attività sono state controllate 19 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO