Abbattimento dell'olmo monumentale, chiusa la strada dei Due Ponti

VILLANOVA (7 dicembre 2019) - In corso l’abbattimento dell’olmo monumentale Orologio: chiusa la strada dei Due Ponti alle porte del paese.

Dopo innumerevoli tentativi di salvarlo dalla malattia che lo ha colpito alcuni anni fa, la grafiosi, il Comune ha dovuto arrendersi all’evidenza: la pianta non è più recuperabile e, anzi, rappresenta un pericolo concreto visto che sorge in prossimità della curva all’ingresso del paese. Già due anni fa la pianta, che ha più di 200 anni ed è inserita nell’elenco degli alberi monumentali della regione Emilia Romagna, era stata colpita da un fulmine e aveva rischiato di cadere sulle auto in transito.