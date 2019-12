Notte di paura, anziana svegliata dal ladro

CREMONA (7 dicembre 2019) - Nonostante i suoi 77 anni, ha ancora il sonno profondo. E così non si è svegliata con il ladro in camera, a fianco del letto, spregiudicato nel rovistare fra comodini e armadio ad un passo da lei. Storia della notte fra giovedì e ieri: il faccia a faccia tra il bandito e l’anziana, che abita sola da ormai oltre trent’anni, è avvenuto in una villetta a due piani di via Aquileia, laterale di via Massarotti, quando la signora lo ha sorpreso sulle scale mentre fuggiva. «Poi mi sono barricata», ha affermato la cremonese. Indagano i carabinieri, adesso. Hanno raccolto la denuncia della derubata e ipotizzato che oltre al malvivente scoperto dalla residente potesse esserci un complice fuori ad attenderlo per la fuga.

