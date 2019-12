Libertà di culto, «Finalmente riconosciuti i nostri diritti»

CREMONA (7 dicembre 2019) - Secondo la Corte Costituzionale, la Regione Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto. La sentenza è stata accolta con «soddisfazione da parte della comunità islamica» come afferma Aftab Ahmed, giornalista pakistano membro della Consulta degli immigrati di Cremona. Una vera e propria dichiarazione di vittoria per il verdetto che ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto, introdotte nella disciplina urbanistica lombarda da una legge regionale del 2015. Secondo Ahmed le cosiddette leggi sulle moschee «venivano usate dalla Regione Lombardia soprattutto per porre ostacoli ai musulmani nel riunirsi e nell’osservare i precetti della fede, in modo adeguato e nei luoghi da loro attrezzati. La Lega è furiosa? Un suo problema. Noi siamo grati allo Stato italiano che ci permette di seguire i nostri principi».

