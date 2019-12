Presentato Merry CRXmas, il Natale 2019 è plastic free

CREMONA (6 dicembre 2019) - Esibizioni di danza, laboratori creativi per i bambini con materiali di riciclo, letture di fiabe, marching band, fanfare e concerti, mercatini di prodotti naturali. Sono questi gli elementi che caratterizzano il Natale a Cremona 2019 che ha come filo conduttore la sostenibilità ambientale declinata nei suoi vari aspetti: una serie di iniziative che animeranno la nostra città dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 promosse e organizzate dal Comune di Cremona, come stabilito dalla cabina di regia del DUC (Distretto Urbano del Commercio), grazie alla collaborazione di realtà locali che operano nel settore artistico, teatrale e ludico-ricreativo. Il ricco programma è stato possibile grazie anche ai Settori Cultura e Ambiente del Comune, agli sponsor che hanno sostenuto le numerose iniziative: Sperlari, CremonaPo, Fattorie Cremona, Oleificio Zucchi, BCC Credito Padano e Linea Group Holding.

La presentazione del calendario delle iniziative del Natale 2019 è stata fatta questa mattina in Sala Eventi di SpazioComune dagli Assessori al Turismo, City Branding e Sicurezza Barbara Manfredini, ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi e alla Mobilità Sostenibile e Ambiente Simona Pasquali, con il dirigente dell’Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea Marco Masserdotti e Valerio Delmadè dell’Ufficio Sviluppo progetti a supporto del commercio, Maria Grazia Capelli Segretario Generale della Camera di Commercio. Erano inoltre presenti, in rappresentanza della cabina di regia del DUC, Antonio Pisacane per ASVICOM Cremona, Barbara Ferrari per Confesercenti Cremona, Egidio Violato per Confartigianato Cremona e Vittorio Principe con Marco Stanga per Confcommercio Cremona.

In particolare il tema dominante sarà il “plastic free”, in perfetta aderenza con le campagne di sensibilizzazione già avviate a livello nazionale e locale, con una speciale attenzione all’economia circolare. Proprio nel periodo natalizio si è scelto di trasmettere un messaggio ben preciso: tutti possiamo fare qualcosa per migliorare la qualità ambientale eliminando l’uso della plastica e sostituendola con materiali eco sostenibili.

Come avvenuto negli anni scorsi, c’è poi la pista di pattinaggio al Centro commerciale CremonaPO, e, nei giardini di piazza Roma, una giostra per i bambini. I mercatini domenicali delle 4 stagioni in programma in questo periodo saranno caratterizzati da allestimenti e iniziative a tema natalizio. Nel frattempo le vie cittadine sono già addobbate con le luminarie, collocate a cura dell’Associazione “Le Botteghe del Centro”, con il sostegno della Camera di Commercio e il contributo dei commercianti così come condiviso nella Cabina di regia del Distretto urbano del Commercio.

Un accenno a Degustando in Bottega, manifestazione che, insieme alla categorie degli artigiani, si è deciso di realizzare nel periodo che precede e segue il Natale per attrarre turisti e con un'offerta completa per la scoperta e la valorizzazione della città, compreso lo shopping con la Welcome Card.

Agevolazioni infine per la sosta: da oggi al 6 gennaio 2020 compreso, grazie alla disponibilità di A.E.M. Cremona S.p.A., nel parcheggio di via Villa Glori la prima ora di sosta sarà gratuita per tutti i giorni.

