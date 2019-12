Espulso rientra illegalmente in Italia, arrestato

CREMONA (6 dicembre 2019) - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, hanno arrestato per rientro illegale nel territorio nazionale a seguito di espulsione un cittadino albanese, classe 1976, senza fissa dimora e pregiudicato. Il 43enne - già espulso dall’Italia con il provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia del 6 aprile 2017 - è stato controllato a Cremona dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune autovetture parcheggiate in via della Ceramica e dove nei giorni precedenti erano già stati registrati alcuni furti. Gli accertamenti sul conto del cittadino albanese, gravato da numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio - commessi sotto vari alias a decorrere dal 1991 a tutt’oggi in moltissimi centri della Lombardia - hanno consentito di evidenziare anche la sua irregolarità sul territorio nazionale. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in attesa del processo per direttissima che si terrà oggi presso il Tribunale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO