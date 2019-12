Vittoria del Comune, arrivano gli speed check

CASTELLEONE (6 dicembre 2019) - Provincia e Prefettura hanno accolto la richiesta del Comune e concesso l’ok che in un primo tempo avevano negato: a Pellegra e Le Valli possono quindi arrivare gli speed check, strumenti di contrasto alla velocità da tempo invocati dai residenti delle due frazioni. I dispositivi l’amministrazione li ha già in casa (erano già stati acquistati): per vederli operativi bisognerà attendere solo i tempi tecnici dell’installazione, che comunque si prospettano brevi.

Cosa cambia per gli automobilisti in transito lungo le strade provinciali per Fiesco e Soresina? Chi si attiene alla segnaletica stradale e rispetta il limite dei 60 chilometri orari non ha nulla da temere, mentre per i tanti, troppi, conducenti dal piede pesante il rischio concreto è di incappare in una sanzione, ma solo in presenza di una pattuglia della polizia locale o provinciale, esattamente come avviene alle porte di Madignano. Senza agenti nelle vicinanze, la colonnina arancione è innocua.

