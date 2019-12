Sardine, il primo flash mob sarà il 20 dicembre

CREMONA (5 dicembre 2019) - Il giorno: venerdì 20 dicembre. L’ora: 18.30. Il luogo: piazza della Pace. Ecco e coordinate del flash mob delle Sardine di Cremona, comunicato ufficialmente stasera attraverso un post sulla community page di Facebook.

"La vera protagonista sarà la piazza: persone accomunate da ideali come la non violenza, una politica meno urlata e più pensata, il rispetto, l'uguaglianza tra le persone, l'antirazzismo e l'antifascismo, la pace, la legalità, l'accoglienza e la fratellanza. Sarà una piazza gioiosa, colorata, per affermare che c'è una sete nascosta di una nuova civiltà e di una umanità che insieme costruiscano un mondo migliore. Ideale forse troppo alto, ma il nostro vuole essere un segno. Siamo Alessandro, Simona, Stefano, Alessia, Fabio, Susanna... giovani, adulti, studenti, lavoratori, cittadini che hanno il desiderio di stare insieme perché la politica, intesa nella sua più ampia accezione appartiene a ciascuno. Vi aspettiamo in tanti, con il desiderio di esserci, da protagonisti. Portate uno strumento musicale, riunitevi in gruppo e cantate canzoni con messaggi positivi. Perché la nostra Cremona è la città della musica e nessun linguaggio, come quello musicale, è un linguaggio davvero universale".

