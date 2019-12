L'albero di Natale contro il bullismo

CREMONA (6 DICEMBRE 2019) - Un albero di Natale contro il bullismo: lo hanno realizzato i giovani del progetto «Book Box» con un obiettivo preciso, lanciare un messaggio chiaro che dice stop ai pregiudizi e sì alla conoscenza reciproca e alla comunicazione. «Perché ciascuno di noi è unico e speciale e merita di dar voce al suo pensiero» entrano nel merito i ragazzi.

E con bullismo e cyber-bullismo scelti dai giovani come temi del tradizionale albero posto nell’atrio dell’ospedale Maggiore, anche i colori non sono stati scelti a caso: il rosso, nell’area che ospita immagini e parole che corrispondono a ciò che occorre contrastare; il bianco, nella zona in cui sono proposti alcuni modi per combattere il pregiudizio e l’ignoranza che può portare al bullismo.

E tra rosso e bianco si legge: «È dalla conoscenza reciproca e dalle relazioni significative che nascono i ponti della comunicazione (rappresentati dalle parole, dalle frasi e dai libri); quei ponti che avvicinano le persone e le fanno sentire accolte, incluse, in un tessuto sociale dove ciascuno possa sentirsi unico e speciale, nel diritto irrinunciabile di dar voce al suo pensiero».

Chi volesse donare un libro può semplicemente lasciarlo nell’atrio dell’ospedale di Cremona (via Largo Priori, 1); all’Anffas (via Gioconda, 5 - presso i Giardini del vecchio Passeggio); alla cooperativa sociale Società Dolce (via Antiche Fornaci, 51); o anche a Spazio Comune (piazza Stradivari, 7). Per informazioni è possibile inviare mail all’indirizzo di posta elettronica cremona@bookbox.it, chiamare il 3601038164 o consultare il sito www.bookbox.it.

