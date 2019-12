Anonimo ripara la Garbella

SONCINO (5 dicembre 2019) - I vandali l’avevano distrutta ma ora, grazie alla buona volontà di un anonimo cittadino la Garbella sta rinascendo. L’hanno fatta letteralmente a pezzi a più riprese e, di recente, anche imbrattata. Eppure la Garbella, storica fonte d’acqua pura e luogo di ritrovo per i pensionati, ma anche di ristoro per chi fa jogging lungo la via Isengo, è ancora viva grazie ai volontari. Festeggia Franco Occhio, presidente del gruppo anziani del paese: «Grande gesto di cui beneficeranno anche gli incivili che non hanno saputo avere rispetto del luogo».

