Attività di prevenzione della Squadra Volante

CREMONA (4 dicembre 2019) - Prosegue ininterrottamente l’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio della Questura di Cremona, intensificata ulteriormente su disposizione del Questore di Cremona Carla Melloni vista l’imminenza delle festività natalizie.

Nell’ultima settimana, nel corso di appositi servizi svolti in centro e periferia, sono state identificate dagli uomini della Squadra Volante oltre 400 persone, controllati 180 veicoli e 5 locali pubblici.

Solo nella giornata di ieri, grazie anche allintervento di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia giunti appositamente da Milano per rafforzare il dispositivo controllo giornaliero, e coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono state controllate a Cremona oltre 100 persone e 30 veicoli, tra cui i frequentatori di un’agenzia di scommesse del centro cittadino.

Grazie alla capillare attività di controllo del territorio, anche con il concorso delle altre forze di Polizia della Provincia, nel mese di novembre la Divisione Anticrimine della Questura ha emesso nove provvedimenti di divieto di ritorno nei confronti di soggetti con precedenti penali e di polizia, e complessivamente cinque sono stati i provvedimenti di questo genere emessi negli ultimi dieci giorni.

Particolarmente intensa è stata l’attività dell’Ufficio Immigrazione sul fronte dell’allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini stranieri irregolari nonché pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica: nell’ultima settimana ben quattro sono stati i soggetti pericolosi espulsi ed accompagnati alla frontiera aerea.

Resta sempre alta l’attenzione nei confronti dei fenomeni di violenza in ambito domestico, ricadenti nell’ambito della procedura del codice rosso introdotto dalla legge 69/2019, che prevede una corsia preferenziale per le segnalazioni di reato concernenti le violenze domestiche e di genere, per accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime: solo nell’ultima settimana sono state ben quattro le segnalazioni inoltrate dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori trattati con la procedura d’urgenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO