Ruba in chiesa, denunciato 23enne

ANNICCO (4 dicembre 2019) - I Carabinieri della stazione di Soresina hanno denunciato un 23enne pregiudicato residente a Milano con l’accusa di furto aggravato. Il giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato incastrato dalle indagini condotte dai militari dell’Arma dopo la denuncia del furto presentata dal parroco della chiesa San Giovanni Battista Decollato, don Antonio Bislenghi. Il ragazzo si è intrufolato in chiesa, dopo aver forzato la porta d’ingresso, e ha portato via una cassetta in legno con 400 euro circa al suo interno. Nelle loro indagini i Carabinieri hanno esaminato anche le immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza esterno; sono così riusciti a ricostruire i movimenti del ladro, in particolare l’ingresso nella chiesa e l’uscita dalla stessa con una scatola contenente il bottino e poi la sua repentina fuga a bordo di un’autovettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO