Torna la Mostra di Presepi a Palazzo Comunale

CREMONA (4 dicembre 2019) - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Mostra di Presepi in Comune, giunta alla sua nona edizione, allestita in Sala dei Decurioni (ingresso da piazza Stradivari, 7). L'inaugurazione, con un momento di riflessione, sarà sabato 7 dicembre alle 15.30 presenti il sindaco Gianluca Galimberti, il vicario generale della Curia monsignor Massimo Calvi e i volontari dell'Associazione Italiana Amici del Presepio (sede di Cremona) che hanno allestito l’esposizione. La mostra rimarrà aperta sino al 12 gennaio 2020 e si potrà visitare dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 17.

Si tratta di un percorso composto da cinque rappresentazioni: La visita di Elisabetta realizzato da Giuseppe e Rachele Motta di Groppello d'Adda (Mi), Il sogno di Giuseppe ideato da Alberto Oberti di Cividino (Bg), Natività opera di Luigi Marcati di Fidenza (Pr), Natività realizzato da Fernando Colombo di Novedrate (Co) e I primi passi di Gesù opera di Ugo Nisoli di Brignano Gera d'Adda (Bg).

Dopo la cerimonia in Comune sarà aperta la Mostra dei Presepi nella chiesa di San Marcellino (via Felice Cavallotti) dove sono esposte circa cinquanta opere inedite tra diorami e presepi aperti, con molte novità con presepi in terracotta, napoletano, popolari e palestinesi.

Questa mostra, realizzata sempre dall'Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Cremona è aperta il sabato, la domenica e i festivi, fino al 12 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (Natale e Capodanno solo dalle 15 alle 18). Per visite fuori orario di gruppi e scuole è necessario prenotare telefonando al 346 3091505.

