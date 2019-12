Torna Dicembre in Quartiere

CREMONA (4 dicembre 2019) - Viene proposta anche quest'anno l’iniziativa Dicembre in Quartiere articolata in laboratori e piccoli eventi realizzati in alcune zone del Quartiere 5 (Borgo Loreto - S. Bernardo – Naviglio) grazie alla programmazione che coinvolge molte realtà di questa zona della città.

Si inizia sabato 7 dicembre con la Bancarella di Natale allestita sino a sabato 21 dicembre dalle 15 alle 18.30, con apertura straordinaria domenica, 8 dalle 10 alle 12,30, nella sede dell’Associazione “La Città dell’Uomo” (via Legione Ceccopieri, 21). I visitatori troveranno oggetti di artigianato prodotti handmade, con simpatiche idee regalo da utilizzare in occasione delle prossime festività e, nel contempo, sostenere l’associazione, punto di riferimento per tutto il quartiere grazie all’azione costante e pluriennale svolta dai volontari nell’ambito dei servizi alle persone disabili e con fragilità in un’ottica di inclusione e coesione sociale: un’occasione per donare due volte, ai propri cari e all’associazione stessa, attraverso un unico gesto.

Sempre a cura dell’Associazione “La città dell’Uomo”, giovedì 12 dicembre, dalle 16 fino alle 19.30, in piazza don F. Amigoni Merenda con Santa Lucia: la Santa incontrerà i bambini per uno scambio di auguri e per distribuire bellissime sorprese a tutti coloro che le faranno visita. Questo tradizionale appuntamento, realizzato anche in collaborazione con l’Oratorio di Borgo Loreto e che si ripete da alcuni anni, è un momento importante non solo per i residenti del quartiere ma anche per la città: un bel modo per celebrare una tradizione popolare, ricca di incanto e attrattiva per l’intera cittadinanza, in modo trasversale alle varie culture.

Particolarmente attive anche le scuole, artefici di due momenti di festa rivolti a tutti e pensati per uno scambio di auguri. Il primo si terrà mercoledì 18 dicembre alle 16 con Spettacolari auguri di Natale nel salone della Scuola infanzia “Gallina” (via S. Bernardo, 3): si tratta di uno spettacolo dedicato a Babbo Natale e per il quale i genitori si sono attivamente impegnati nella realizzazione di scenografie e costumi. Giovedì 19 dicembre, alle 15.30, appuntamento con Auguri di Natale a cura del coro della Scuola primaria “A. Stradivari” (via S. Bernardo, 1). Dalla scalinata d’ingresso della scuola i canti natalizi si diffonderanno simbolicamente nell’intero quartiere.

Venerdì 20 dicembre torneranno i Babbi Natale in bicicletta in Q5!. Alle 15.15 un corteo di bambini, scortato proprio dai simpatici e attivissimi volontari di FIAB Cremona Biciclettando, partirà dalla Scuola infanzia Gallina per raggiungere via Legione Ceccopieri. Qui, nel tratto pedonale sul quale si affaccia la sede dell’Associazione “La Città dell’Uomo”, bambini, genitori, volontari e Babbi Natale – inclusa qualche Mamma Natale – decoreranno alcuni alberelli con addobbi originali preparati a scuola. In tale occasione, gli studenti delle scuole del quartiere consegneranno alcuni doni ai Babbi Natale, che, nella mattinata di lunedì 23 dicembre, li porteranno agli ospiti di “Cremona Solidale”. L’iniziativa Babbi Natale in bicicletta a Cremona Solidale!, realizzata anche con la collaborazione di AUSER Insieme Città di Cremona, conferma l’attenzione che il quartiere dimostra nei confronti della struttura per anziani che è parte del quartiere.

Dicembre in Quartiere, che nasce da una proposta del Comitato di Quartiere 5 e vede la collaborazione del Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie del Comune, è realizzato grazie alla sinergia con la Scuola infanzia comunale “Gallina”, l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque, la Scuola primaria “A. Stradivari”, l’Associazione di Volontariato “La Città dell’Uomo”, AUSER Insieme Città di Cremona, “Cremona Solidale” e FIAB Biciclettando Cremona.

