Bar Italia, cinque giorni di chiusura per motivi di pubblica sicurezza

SORESINA (4 dicembre 2019) - Cinque giorni di chiusura per il bar Italia, storico caffè soresinese, nonché sede di molte associazioni cittadine. Questa mattina intorno alle undici i carabinieri della compagnia di Cremona hanno notificato il provvedimento di sospensione dell'attività emesso dalla questura. Tra le le motivazioni, riconducibili all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la frequentazione abituale di persone con precedenti di polizia che, in seguito all'assunzione smodata di bevande alcoliche, avrebbero più volte dato origine a situazioni di tensione, nonché generato forte disagio ai residenti e ai titolari delle attività limitrofe. Circostanze verificate nel corso di ripetuti sopralluoghi compiuti dai militari della stazione cittadina. Il bar, situato nella centralissima via Genala, è stato rilevato alcuni anni fa da una imprenditrice cinese.

