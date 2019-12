«Donne più libere», in 40 al primo corso d’italiano

SAN BASSANO (4 dicembre 2019) - Imparano l’italiano per sentirsi più libere e per costruire la propria indipendenza. Quaranta donne straniere hanno aderito alla proposta del Comune di San Bassano e, da ieri mattina, partecipano a un corso di alfabetizzazione che, per i prossimi mesi, le terrà occupate due volte alla settimana. La prima lezione si è svolta nell’ex salone del cinema dell’oratorio, dove la docente-volontaria Giovanna Fiameni ha avuto modo di conoscere le iscritte e di dividerle in due gruppi: nel primo, quello base, sono state inserite le residenti con scarsa o addirittura nulla conoscenza della lingua, mentre quello avanzato è composto da chi non solo parla ma già scrive correttamente in italiano, e vorrebbe perfezionarne la padronanza. Per le partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, è la prima tappa di un lungo e non scontato percorso che le porterà verso l’emancipazione. Verso l’autonomia, intesa non come meta obbligata ma come scelta possibile. E come rimedio da eventuali forme di violenza esercitate all’interno della famiglia.

