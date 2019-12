Rompe il vetro dell'auto in sosta e ruba un borsello, 46enne denunciato

BONEMERSE (4 dicembre 2019) - Adocchia un borsello lasciato dal proprietario nell’auto in sosta, rompe un finestrino e dopo aver compiuto il furto si allontana a bordo di una vettura. Il ladro non ha fatto i conti con le forze dell’ordine, che nel giro di poco hanno individuato il mezzo in fuga, bloccato il malvivente, poi identificato e denunciato. L’episodio è avvenuto di pomeriggio a Bonemerse. Vittima un 53enne cremonese, mentre nei guai è finito un 46enne italiano residente a Ospitaletto (Brescia), pregiudicato.

