Rompe il finestrino e ruba un borsello, denunciato

BONEMERSE (3 dicembre 2019) - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sospiro, sono intervenuti a Bonemerse dove poco prima si era verificato un furto su un'auto di proprietà di un 53enne cremonese. L’uomo aveva lasciava per pochi minuti la vettura parcheggiata per poi trovarla al suo ritorno con il vetro infranto: il borsello a tracolla era sparito. Immediatamente i militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza risalendo all’autovettura usata dal ladro, comunicando l’esito degli accertamenti alla Centrale Operativa di Cremona che hanno diramato le ricerche. Poco dopo i Carabinieri di Torre de' Picenardi hanno individuato e fermato il mezzo lungo la Provinciale 29: il conducente, un 46enne italiano pregiudicato residente a Ospitaletto (BS), è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona per furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO