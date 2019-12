Droga: arrestato pregiudicato quarantenne

SONCINO (3 dicembre 2019) - Ieri a Soncino i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Aliquota Operativa della Compagnia di Crema, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino italiano, classe 1979, pregiudicato. In via Calcio, è stato fermato dai militari mentre si trovava in bicicletta proveniente da un’area campestre più volte segnalata perché teatro di attività illecita legata alla droga. Il quarantenne è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish e di 5 grammi circa di cocaina, custoditi all’interno di un borsello. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Crema in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per questa mattina.

