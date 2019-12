Bus elettrici, avviata la sperimentazione

CREMONA (3 dicembre 2019 - Sono già attivi i due bus elettrici entrati a far parte del parco mezzi di Arriva KM e presentati in forma ufficiale giovedì 28 novembre. In questi giorni stanno svolgendo il loro servizio sulla linea E che parte da largo Moreni e arriva all'ospedale transitando per il centro. Nei prossimi giorni i bus verranno utilizzati anche per le corse di altre linee in modo da testarne la capacità di carico dei passeggeri e l'efficienza energetica delle batterie. I risultati e le informazioni rilevate saranno utili per valutare eventuali ulteriori strategie nel medio termine: lo scopo è di venire incontro alle sempre più stringenti esigenze in materia di riduzione delle emissioni inquinanti e di green mobility nell’ambito del trasporto urbano di Cremona. La graduale introduzione di un servizio di autobus elettrici è un primo significativo passo in tale direzione.

