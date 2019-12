"La Chiesa Cremonese nel Risorgimento” ai Mercoledì in Provincia

CREMONA (3 dicembre 2019) - Continua il ciclo di incontri "I Mercoledì in Provincia", realizzati dalla Provincia di Cremona in collaborazione con Adafa, Archivio di Stato di Cremona, Biblioteca Statale di Cremona, Centro Incontri Diplomatici, CSV Lombardia Sud, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato delle province di Cremona e Lodi, Società Storica Cremonese, Touring Club Italiano Club di Territorio di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Cremona e Camera di Commercio. "La Chiesa Cremonese nel Risorgimento”: sarà il tema affrontato domani, ore 17, presso la sala del Consiglio Provinciale. Durante l'incontro verranno presentate alcune figure cremonesi del Risorgimento, con una panoramica storica locale di quell’epoca. Dopo i saluti introduttivi del Presidente della Provincia di Cremona e di don Paolo Fusar Imperatore, Direttore Archivio Storico Diocesano di Cremona, interverranno il Grand. Uff. Emanuele Bettini, Presidente Istituto Risorgimento Italiano Cremona-Lodi e Gianpiero Goffi, storico e ricercatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO