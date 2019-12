Piscina, si muove il Comune: 'Stop alla seconda tranche'

CREMONA (2 dicembre 2019) - Dopo aver bloccato la prima tranche da 180 mila euro del contributo annuale a Sport Management, il Comune non verserà neanche la seconda e ultima da 50 mila. Lo ha comunicato oggi l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi, durante la sua informativa alla sesta Commissione consiliare permanente, Politiche alla persona. I 230 mila euro non versati alla società veronese non verranno incamerati dal Comune, ma accantonati. L’assessore ha anche comunicato una novità sul piano della battaglia legale per la risoluzione della convenzione con Sport Management: dopo il primo round vinto dal Comune davanti al Tar, il dibattimento sul ricorso al Consiglio di Stato si terrà martedì 17 dicembre alle 9.

