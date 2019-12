Investite da un'auto, madre e figlia finiscono all'ospedale

SONCINO (2 dicembre 2019) - Sirene e paura in largo Manzella all’incrocio con la via Melotta. Una 77enne del borgo e la figlia quarantunenne sono state investite da un’automobilista orceana che non è riuscita a frenare per evitare l’impatto. Le due soncinesi, ferite ma coscienti sino all’arrivo dei soccorsi, sono state trasportate a Crema. Sarebbero fuori pericolo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi. Le donne hanno riportato ferite alle gambe e molteplici contusioni.

