Castelvetro, investito sul cavalcavia: ciclista in gravissime condizioni

CASTELVETRO (2 dicembre 2019) - Lotta per la vita il ciclista indiano investito poco prima delle 18 di oggi sul cavalcavia di San Pedretto. Sul posto per i soccorsi la Pubblica assistenza di Monticelli e i carabinieri di Monticelli. Le condizioni del 39enne sono gravissime: dopo essere stato rianimato per tre quarti d'ora, è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale Maggiore di Cremona. L'indiano, in Italia da due mesi con moglie e figli ancora in India, lavora in una azienda agricola di Olza.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un camion (che non si è fermato) avrebbe urtato o sbilanciato il ciclista facendolo cadere. Subito dopo è arrivata un'auto e il conducente non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto con il 39enne che era già a terra. E' stato lo stesso giovane alla guida della Ford Fiesta a raccontare l'accaduto, confermato dal fatto che sulla vettura non ci sono segni dell'impatto con la bicicletta.

