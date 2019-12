Pacchi buttati nei cassonetti, materiale sanitario nella spazzatura

Pacchi gettati nel bidone della spazzatura, che i destinatari avrebbero atteso invano se non fosse stato per il senso civico di un cittadino: vedendoli ha fatto di tutto per rintracciare i proprietari – residenti nella Bassa Piacentina e in Val d’Arda – e per segnalare la questione alla società di spedizioni. Ora sono in corso accertamenti, anche dell’Arma, per individuare il responsabile della mancata consegna o per stabilire se i pacchi sono oggetto di furto. Intanto ad indignare di più è il fatto che buona parte di quei pacchi conteneva materiale sanitario. Infatti il mittente è un’azienda che si occupa di recapitare cure a domicilio tramite dispositivi medici, farmaci e accessori per le terapie. La società, che è del tutto estranea alla vicenda, ha a sua volta avviato accertamenti a tutela dei clienti.

