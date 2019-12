L'addio a Cabrini, il dolore del figlio campione del mondo

CASALBUTTANO (2 dicembre 2019) - Chiesa gremita per l’ultimo addio a Vittorio Carbini, stimato imprenditore agricolo e papà di Ettore e Antonio, campione del mondo di calcio nel 1982 in Spagna. Oggi pomeriggio la parrocchiale di Polengo si è stretta al dolore della moglie Graziella e di tutta la famiglia. Tantissime le persone che hanno partecipato al funerale celebrato da don Floriano Scolari.

Cabrini viveva nella cascina Mancapane, fra Castelverde e Casalbuttano, in fregio alla via Bergamo e qui conduceva l’azienda tramandata di generazione in generazione. Una persona dal cuore d’oro, generosa e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Attivo nel sociale e nel volontariato, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e appoggio anche in occasione di eventi benefici per i quali metteva a disposizione gli spazi della propria cascina.

