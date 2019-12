Terapia intensiva neonatale, l'assessore Gallera incontra il territorio

CREMONA (2 dicembre 2019) - "Ho richiesto all’assessore regionale al Welfare un incontro urgente per affrontare nel merito la questione relativa all’ospedale di Cremona e al paventato dimensionamento dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale". Lo ha detto il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni. "In tempi ravvicinati - continua - l’assessore Giulio Gallera mi ha telefonato, dandomi la sua disponibilità e confermandomi un incontro qui in Provincia, aperto ai sindaci, all’Ats Val Padana e Asst di Cremona". L'appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle 15 in sala del Consiglio Provinciale.

“L’incontro - ha aggiunto Signoroni - credo, sarà chiarificatore delle tante e giuste attese che il nostro territorio merita, in risposta anche alle preoccupazioni di tanti cittadini ed amministratori relativamente al futuro della UTin, garantendo la continuità del servizio medesimo, in previsione anche delle future linee-guida di prossima emanazione".

