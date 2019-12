Trova in vendita su internet la bici che gli hanno rubato

PIZZIGHETTONE (2 dicembre 2019) - Ha tentato di vendere su una delle più note piattaforme online una bicicletta rubata a ad inizio ottobre. Per sua sfortuna ad incappare nella sua proposta era stato il proprietario, un uomo di 40 anni, che si è rivolto ai carabinieri. I militari della stazione di Pizzighettone lo hanno coadiuvato nell’appuntamento fissato con il “venditore” - un 20enne di origine marocchina, pregiudicato e residente in provincia - per la conclusione dell'affare nel piazzale della stazione. Quando il ricettatore si è presentato ha trovato gli uomini in divisa ed è stato denunciato. Gli uomini dell'Arma, inoltre, hanno trovato dosi di sostanza stupefacente nelle scarpe del 20enne e l'hanno segnalato alla Prefettura di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO