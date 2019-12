Crollo in un cortile, vigili del fuoco mobilitati

VESCOVATO (2 dicembre 2019) - Vigili del fuoco mobilitati questa mattina in via Matteotti per un crollo che si è verificato all'interno di un cortile. Lo stabile è disabitato e non ci sono stati feriti. Per fare chiarezza sull'accaduto, stabilire le cause e prendere i provvedimenti necessari per la sicurezza, è stato convocato un summit in Comune.