Impatta contro un cumulo di terra e si ribalta con l'auto

SONCINO (1 dicembre 2019) - Incidente in via Galantino. Il 68enne soncinese che stava tornando a casa lungo la stretta via di campagna ha impattato contro un cumulo di terra a lato della carreggiata e l’auto si è ribaltata. Immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e dalla Croce Verde, ha riportato ferite lievi e sarà accompagnato all’ospedale di Crema per accertamenti. I pompieri hanno provveduto a rimuovere la batteria del veicolo, rimasto acceso, per evitare un cortocircuito. Strada bloccata.

