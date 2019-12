Piantati gli alberi comprati con i proventi delle feste di paese

SAN DANIELE (1 dicembre 2019) - Volontari in campo per posizionare una cinquantina di piante tra noccioli e buddleje, ovvero gli alberi delle farfalle. Un’operazione resa possibile grazie ad una parte dei fondi raccolti in occasione della manifestazione che si è tenuta in settembre nell’ex ammasso del grano Tutto Sanda in Piazza che aveva visto la partecipazione di tantissimi sandanielesi. Ieri mattina, una squadra di cittadini guidati dal sindaco Davide Persico e dal consigliere Alberto Branca, hanno indossato gli stivali di gomma, preso in mano il badile e raggiunto il parco delle Rimembranze che si trova vicino al cimitero. Qui, tra fango, nebbia e freddo, hanno scavato e posizionato le piante. Una zona che sta diventando un vero e proprio polmone verde all’interno del centro abitato. Le prossime venti verranno collocate nel cortile della scuola elementare e nel giardino della scuola materna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO