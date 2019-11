Nell’ex Armaguerra uffici e cinque store

CREMONA (30 novembre 2019) - Dopo l’inaugurazione, giovedì, del nuovo Shopping Village, prosegue il recupero e lo sviluppo dell’area intorno alla rotonda che raccorda tangenziale, Paullese e via Castelleone. Il prossimo tassello ad andare a posto sarà l’ex Armaguerra. Il progetto prevede interventi edilizi di nuova costruzione ma anche di recupero e ristrutturazione di parte dei capannoni esistenti. Sui tre lotti in cui è divisa l’area complessiva di 39.150 metri quadrati, di cui 15.758 di superficie lorda edificabile, il Piano attuativo adottato dalla giunta comunale prevede l’insediamento di cinque medie strutture di vendita con superficie inferiore ai 1.500 metri quadri, una alimentare e le altre quattro no, un negozio di vicinato, un bar con «servizio ludico annesso» e un fast food. Il progetto prevede anche edifici ad uso direzionale nel lotto più interno. L’occupazione dei diversi lotti sarà scaglionata nel tempo.