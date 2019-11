Debutta Degustando in bottega con visite guidate, degustazioni, musica

CREMONA (30 novembre 2019) - A grande richiesta, dopo il successo registrato nella prima edizione, oggi primo appuntamento di Degustando in bottega in una versione molto arricchita di proposte per il turista che vuole conoscere e vivere, attraverso nuove esperienze, le peculiarità cittadine. Come per la precedente edizione, collabora per la piena riuscita dell'iniziativa il Gruppo Seniores Banca Popolare di Cremona “M.d.L. Giorgio Fouqué” mettendo a disposizione i propri volontari che accompagnano i turisti dall'Infopoint alle diverse botteghe liutarie. Il Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica si è avvalso della loro preziosa collaborazione a partire dall'anno in corso: grazie alla disponibilità dei volontari del gruppo sono state aperte alla visita il tempietto di S. Luca e soprattutto la chiesa di S. Omobono in alcune domeniche e recentemente durante la Festa del Torrone.

I partecipanti, in questo primo week end solo italiani, assistono a parte della lavorazione di uno strumento ad arco accompagnati dalle parole sapienti del maestro liutaio che li introduce ai segreti della sua arte. Nel contempo, oltre a vedere, ascoltano le parole e i suoni, annusano il profumo del legno e delle vernici, toccano i diversi tipi di legno, gli strumenti e gli attrezzi del mestiere.

A conclusione della visita, una degustazione di prodotti tipici come torrone, mostarde, formaggi, in un piccolo ristoro allestito dagli attenti studenti di Cr.Forma. E poi è la volta della musica, con l’audizione di un capolavoro della collezione storica nella prestigiosa cornice dell'Auditorium “G.Arvedi” del Museo del Violino. Ma a questo si aggiunge anche la visita guidata alla città e la visita a Fattorie Cremona di Persico Dosimo. A queste esperienze - che si possono distribuire nelle giornate di sabato e domenica - si aggiunge, solo la domenica, la visita del Teatro Ponchielli.

“Siamo tutti molto soddisfatti per l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata accolta. Promuovere la città puntando sulla nostra identità, sulle nostre eccellenze, e in mutua collaborazione con le diverse realtà cittadine, è una strategia che sicuramente paga”, commenta l'Assessore al Turismo Barbara Manfredini. L’iniziativa infatti è stata possibile con il sostegno economico delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA e grazie al sostengo di due importanti main sponsor, Steel Color e Fattorie Cremona, e tanti altri sponsor tecnici come il Museo del Violino, il Teatro Ponchielli, Cr.Forma, Target Turismo, Savini Milano 1867 e la rivista musicale Amadeus, media partner.

