Palestra di Brazzuoli, Cerati insorge: 'Freddo e muffa'

POZZAGLIO (30 novembre 2019) «I bambini dicono che in palestra a Brazzuoli fa freddo, così ho fatto un sopralluogo: la temperatura è bassa, il tendone è ammuffito e anche il materasso per fare ginnastica è senza copertura. Gli scolari meritano ben altro e non una struttura in pessime condizioni». Fabio Cerati, genitore di uno degli alunni e capogruppo di minoranza a Olmeneta, prende posizione e incalza scuola e amministratori di Corte de’ Frati, Pozzaglio e Olmeneta, paesi di provenienza dei 240 bambini di elementari e medie che frequentano il plesso. La parola passa ai sindaci, Rosolino Azzali di Corte de’ Frati e Biondo Caruccio di Pozzaglio: «Problema che abbiamo già preso in esame. Nel 2020 il nuovo tendone».

