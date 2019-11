Insieme per salvare il pianeta, torna lo sciopero per il clima

CREMONA (29 novembre 2019) - Più sparuti e in mezzo a una nebbia che ha nascosto qualche striscione meno sgargiante, sono tornati in azione a Cremona i ragazzi di Fridays for future. Stamattina hanno dato via al quarto sciopero per il clima, in concomitanza con quanto avvenuto in altre 160 piazze italiane (migliaia in tutto il mondo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO