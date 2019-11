Nuovo Villaggio dello shopping: è subito sold out

CREMONA (28 novembre 2019) - Parcheggi pieni e traffico in tilt fin dal mattino, con i negozi appena aperti e già presi d’assalto nel «giovedì nero» che per ormai consolidata abitudine anticipa e di fatto estende le super offerte a prezzi stracciati del black friday. Stamattina è partita nel segno di un facilmente prevedibile sold out l’avventura del nuovo Shopping Village di via Sesto, hub commerciale inaugurato dalla Eurocommercial Properties, società di investimento immobiliare quotata alla Borsa Euronext di Amsterdam e proprietaria anche del Cremona Po. Sono già aperti Decathlon, Conbipel, Burger King, Sushiko, VeroCaffè, Brico io e Caddy's.

