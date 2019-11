Schianto a Castelvetro, quattro feriti

CASTELVETRO (28 novembre 2019) - E' di quattro feriti, per fortuna non gravi, il bilancio del tremendo incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la provinciale Due Ponti tra San Giuliano di Castelvetro e Cignano di Villanova. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un pick up e una mercedes. L'auto, con a bordo un uomo di Milano, è finita nel fosso che corre parallelo alla carreggiata, mentre l'altro veicolo si è ribaltato in mezzo alla strada. Sul posto i carabinieri di Villanova, i vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Cortemaggiore e di Busseto.

