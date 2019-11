Scomparso un 57enne, ricerche lungo il fiume Po

MONTICELLI (28 novembre 2019) - Dall’alba di oggi nel Piacentino sono in corso le ricerche di un 57enne, residente a San Rocco al Porto (Lodi), di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Le ricerche sono partite dalla città emiliana, dove è stata ritrovata la sua auto in via Nino Bixio, e sono state estese fino a San Nazzaro di Monticelli con richiesta di monitoraggio degli argini. Poche le informazioni a disposizione, ma si sa che le telecamere di sorveglianza di Piacenza l’hanno ripreso mentre si avvicinava a piedi al fiume Po proprio nei momenti della piena.

