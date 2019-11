Castelvetro, ladri: razziata una villetta, altro colpo a vuoto prima della fuga

CASTELVETRO (29 novembre 2019) - Ladri in azione, in pieno giorno, in un quartiere residenziale troppo spesso visitato dai malviventi: via Berlinguer. Lì poco prima delle 10 di mercoledì mattina nel mirino sono finite due villette adiacenti, una delle quali già razziata diverse volte negli ultimi anni. Dopo aver rotto la finestra al piano terra, i soliti ignoti si sono mossi indisturbati nelle stanze mettendole a soqquadro e agguantando due orologi. Poi si sono spostati nell’abitazione a fianco, di proprietà di familiari delle prime vittime, entrando dopo avere rotto un’altra finestra: «Da noi però, fortunatamente, non hanno avuto il tempo di rubare perché nel frattempo è tornato mio cognato e li ha disturbati» spiega la proprietaria. Rendendosi conto del primo furto messo a segno, l’uomo ha di fatto sventato il secondo. La fuga della banda è stata rapida: dopo essere balzati fuori saltando dalla finestra, due uomini sono saliti velocemente a bordo di una Bmw di colore bianco dove quasi certamente c’era un terzo uomo che li attendeva. Indagano i carabinieri.

