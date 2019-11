Scivola sulla strada alzaia e finisce nel Po, salvato

CREMONA (28 novembre 2019) - Tragedia sfiorata sulle rive del Grande Fiume. Un anziano che stava percorrendo l'alzaia davanti alle canottieri, si è avvicinato al Po che si sta lentamente ritirando dopo l'onda di piena ed è scivolato in acqua. L'uomo è stato salvato da due operai che in quel momento stavano lavorando davanti alla Baldesio. Prontezza di riflessi e sangue freddo: l'anziano è stato immediatamente ripescato mentre lottava con la corrente che, con ogni probabilità, lo avrebbe trascinato lontano da riva in pochi secondi.

