Detenuto scappa dall'ospedale, arrestato subito dopo

CREMONA (28 novembre 2019) - E' stato arrestato poco dopo la fuga il 24enne detenuto nel carcere di Cremona, nordafricano, ritenuto ad «alto rischio di radicalizzazione religiosa» scappato oggi, durante una visita medica dove era stato scortato dalla Polizia Penitenziaria, con tutore al braccio e stampella. Lo ha reso noto il segretario regionale del sindacato della polizia penitenziaria (Uilpa), Domenico Benemia. L’uomo in ospedale si è alzato, ha gettato via la stampella ed è scappato. Fuggendo si è anche sfilato il tutore al braccio. «Era privo di manette perché classificato come impossibilitato a muoversi autonomamente - ha spiegato - ma il problema è la gravissima carenza di personale». Sono stati gli stessi agenti a bloccare e arrestare il 24enne, subito dopo la fuga. «L'intervento del personale è stato tempestivo e molto efficace, gli agenti si sono comportati ottimamente» ha detto Rossella Padula, direttrice della casa circondariale di Cremona. Il 24enne si trovava a Cà del Ferro dal settembre scorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO