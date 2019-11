Atti persecutori e minacce verso l'ex amante, arrestato

PIZZIGHETTONE (28 novembre 2019) - In esecuzione di un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Cremona, i carabinieri hanno arrestato ieri un cinquantenne commerciante, incensurato di Pizzighettone, poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale. In particolare i militari hanno accertato che l’uomo, benché sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, aveva in più circostanze minacciato verbalmente la vittima ingenerando in lei un perdurante stato di ansia e di paura, e inoltre si era reso responsabile di un episodio di violenza sessuale e lesioni personali. Il cinquantenne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

