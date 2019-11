Km, inizia la sperimentazione dei bus elettrici

CREMONA (28 novembre 2019) - Sono stati presentati oggi, nel corso di una conferenza stampa e con un’esibizione in Piazza Stradivari, i nuovi autobus elettrici di Arriva KM. Alla presentazione hanno partecipato diverse autorità: Angelo Costa, amministratore delegato Arriva Italia, Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, Simona Pasquali, assessore alla mobilità.

Al fine di incontrare le sempre più stringenti aspettative della Comunità e degli Enti in materia di riduzione delle emissioni inquinanti e di green mobility, è infatti previsto per il trasporto urbano di Cremona la graduale introduzione di un servizio di autobus elettrici.

“Verrà avviata una iniziale sperimentazione con due bus elettrici di ultimissima generazione: i risultati e le informazioni rilevate saranno utili per valutare eventuali ulteriori strategie nel medio termine. - ha dichiarato Angelo Costa, amministratore delegato Arriva Italia. - È fondamentale pensare sempre più a una mobilità green e rispettosa dell’ambiente. Già nel 2017, KM Cremona ha acquistato 9 mezzi di ultima generazione dotati di motori Euro VI a tecnologia altamente innovativa, che consentono consumi ulteriormente contenuti ed emissioni ridotte a livelli minimi. Inoltre, tutta la fornitura di energia elettrica per soddisfare i fabbisogni aziendali – inclusa la ricarica dei bus elettrici – sarà certificata da fonti rinnovabili, per una città ancora più green”.

L’introduzione degli autobus ad alimentazione elettrica ha comportato la necessità di alcuni interventi presso l’attuale deposito di Cremona, al fine di predisporre idonei punti di alimentazione per la ricarica con una potenza installata di almeno 100 kW.

Il modello prescelto si chiama Ecity L12 ed è un classico 12 metri urbano realizzato da Alfabus, azienda cinese che produce circa 3mila autobus ogni anno nel proprio stabilimento di Jiangyin, a 150 chilometri da Shanghai. Oltre all’assemblaggio in Cina, è significativo il know-how di matrice europea in termini di ingegneria e di componentistica. Arriva e Alfabus hanno già collaborato in precedenza in occasione di EXPO 2015 di Milano.

Il cuore dell’autobus elettrico è costituito da un motore sincrono a magneti permanenti, capace di erogare fino a 210 kW e 2.400 newton metro e dalla dotazione di batterie, in grado di ‘stoccare’ fino a 354 kWh di elettricità e di caricarsi completamente in circa sei ore. L’autonomia garantita è superiore a 200 chilometri.

