Canile comunale, pubblicato il bando

CREMONA (28 novembre 2019) - Occhi puntati sul bando per trovare il nuovo gestore del Canile rifugio. Un servizio importante, per Cremona, che nel corso degli ultimi anni è stato al centro di non poche vicissitudini. L’affidamento del servizio è l’ultimo nodo da sciogliere sulla scia di vicende a dir poco travagliate, nel corso delle quali a tenere banco sono stati spesso studi legali, carte bollate, ricorsi e sentenze. E tanti veleni. In quella che una volta era tutta l’area del Canile di Cremona, in via Vecchio Casello, giusto sopra il tratto di tangenziale che porta alla grande rotatoria della Paullese, in questo momento opera, in una porzione di territorio, l’Associazione Zoofili Cremonesi, che gestisce un Canile rifugio accanto alla struttura del Canile sanitario (ancora vuoto) presentato nei mesi scorsi dagli allora amministratori comunali. Per far fronte alle esigenze e coprire il servizio, il Comune di Cremona, il 21 novembre scorso, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del comune di Cremona e dei «Comuni/unioni di Comuni con esso convenzionati. Il tutto per il periodo compreso tra il primo gennaio prossimo e il 31 dicembre 2022.

