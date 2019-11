Open day nelle scuole infanzia comunali

CREMONA (27 novembre 2019) - Open day per le scuole infanzia comunali. In occasione delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, che si terranno dal 7 al 31 gennaio 2020, il Settore Politiche Educative del Comune promuove momenti aperti dedicati ai genitori dei bambini che, nel mese di gennaio, si iscriveranno per l'anno scolastico 2020/2021. Un'occasione per le famiglie di conoscere ambienti e spazi e l'organizzazione della giornata educativa del bambino. Un insieme di tempi di accoglienza, di gioco, di attività organizzate, di cura personale, del pranzo, del riposo e del ricongiungimento con i genitori, nel rispetto delle consuetudini del bambino.

Le giornate aperte interesseranno tutte le nuove scuole infanzia comunali e si terranno martedì 3 dicembre 2019 e giovedì 9 gennaio 2020 con le seguenti modalità: dalle 10 alle 12 è possibile prenotarsi presso le singole scuole per una breve visita agli spazi durante le attività educative; alle 16.15 in ogni scuola, le insegnanti presenteranno ai genitori l'organizzazione della scuola, il progetto formativo e come l'organizzazione degli spazi possa facilitare l'autonomia, la conoscenza e la socializzazione.

"La scuola infanzia è un importante servizio educativo che concorre con le famiglie allo sviluppo affettivo, cognitivo dei bambini e ne promuove l'autonomia, un servizio su cui, nonostante le difficoltà economiche, il Comune di Cremona ha mantenuto attenzione e investimenti importanti. Grazie a questi appuntamenti, ogni famiglia potrà così conoscere per tempo le strutture per intraprendere con il proprio bambino un percorso educativo sereno e ricco di esperienze significative", sottolinea l'Assessore all'Istruzione Maura Ruggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO