Scende dal pick up e il ladro entra in azione

SAN PIETRO IN CERRO (27 novembre 2019) - La banda dei pick up è tornata in azione: ieri mattina poco prima delle 10 ha rubato un Toyota blu metallizzato dal valore di circa 40mila euro dal piazzale della ditta Omnia gas, che opera nel settore del commercio di gas in bombole. L’azienda si trova in via Cremona e stando al racconto della figlia dei titolari l’autore del furto sarebbe un uomo apparentemente straniero, che ha molto probabilmente tenuto d’occhio il padrone dello stabile: quando quest’ultimo è entrato nell’ufficio, infatti, si è mosso in poco tempo salendo sul mezzo e accelerando. Nella fuga il ladro ha anche rischiato di travolgere la moglie del titolare, che stava arrivando in azienda proprio in quel momento. Il pick up si è poi dileguato in direzione Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO