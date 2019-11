Proprietari fuori, villetta razziata dai ladri

OSTIANO (27 novembre 2019) - Furto in pieno giorno in una villetta di via Pistoni. Ancora un volta i ladri saccheggiano il paese in riva all’Oglio. I proprietari si assentano per un’ora circa e i malviventi rubano tutto: preziosi, contanti e ricordi di famiglia.

Il colpo è stato messo a segno in tarda mattinata. Secondo quando emerso sembrerebbe che i ladri prima di entrare abbiano verificato che la casa fosse deserta. Dopo di che, senza che nessuno si accorgesse di nulla, la gang ha fatto irruzione nella villetta dal retro, che confina con i campi. Hanno forzato la porta e hanno avuto libero accesso alla casa. In poco meno di un’ora è stata messa a segno la razzia: rubati soldi, gioielli e ricordi. Sono in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma che stanno sentendo anche le testimonianze dei vicini.

