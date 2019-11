Scippa una ragazza e viene bloccato da un passante

CREMONA (26 novembre 2019) - Nella mattina di ieri un equipaggio della squadra volante della Questura di Cremona è intervenuto in via Rabboni, in quanto era stato commesso uno scippo e il responsabile era ancora sul posto, bloccato da un passante. Sul posto si trovava anche la vittima, una giovane residente a Sospiro che mentre transitava sotto il parcheggio coperto di piazzale delle Tranvie era stata derubata della borsa da un uomo che poi si era allontanato verso via Vecchia Dogana. In via Rabboni, però, un passante è riuscito a bloccarlo.

Il responsabile del furto, un nigeriano 21enne senza fissa dimora, con precedenti per stupefacenti e con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato quindi arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima di questa mattina: è stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere: al termine del processo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Cremona.

