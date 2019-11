Ruba vestiti al Globo, arrestato 22enne

CREMONA (26 novembre 2019) - Un uomo di 22 anni, originario della Tunisia e residente a Cremona, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cremona con l'accusa di furto aggravato presso il centro commerciale I Navigl”. I Carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione dai vigilanti del negozio ad insegna Globo circa la presenza sospetta dell’uomo ritenuto autore di furti dentro il negozio. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno perquisito l’uomo e rinvenuto una felpa ed un maglione, per un valore complessivo di 150 euro, ai quali erano state asportate le placche antitaccheggio. Il materiale rinvenuto è stato restituito all’esercizio commerciale mentre il giovane è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si celebrerà oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO