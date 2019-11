Sforza: «Il colmo della piena intorno alle 13»

CREMONA (26 novembre 2019) - Il fiume Po resta costantemente sott'osservazione. Questa mattina il comandante della polizia locale di Cremona, Pierluigi Sforza, è stato intervistato dal giornalista della trasmissione Mediaset Mattino Cinque, Daniele Miceli. «La piena arriverà intorno alle 13 di oggi - ha sottolineato Sforza -. E sarà lunga, ossia il fiume ci metterà parecchie ore a ritornare a livelli normali. Ma in città non sono previsti problemi particolari perché il livello di massima atteso si aggira intorno ai 4,30 metri sopra lo zero idrometrico».

